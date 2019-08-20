Сколько тратят на еду россияне?

20 августа 2019     18
Сколько тратят на еду россияне?

Росстат посчитал, что россияне в прошлом году потратили на еду 30,2% общего количества расходов на потребление.

При этом в 2017 году показатель был несколько выше — 31,2%. Также служба статистики выяснила, что в среднем на одного члена семьи россияне в 2018 году тратили примерно 17,5 тыс. руб. в месяц.

Больше всего на каждого члена семьи в прошлом году тратили жители Москвы — чуть больше 31 тыс. рублей в месяц, меньше всего тратили жители Ингушетии (8,7 тыс.рублей в месяц), Тывы (9,5 тыс. рублей в месяц), Чеченской и Чувашской Республик (10,7 тыс. руб. в месяц).

В 2017 году этот показатель был ниже: 29,6 тыс. рублей для Москвы, 7,5 тыс. рублей в Ингушетии, 8,4 тыс. рублей в Тыве и 10,6 тыс. рублей и 9,7 тыс. рублей в Чеченской и Чувашской Республиках соответственно.

При этом наибольшее количество денег на еду тратили в 2018 году в Ингушетии — 57,9% общего количество расходов и Дагестане — 53,8%. Годом ранее жители Ингушетии на еду тратили еще больше — 59,6%, в Дагестане — 58,4%.

Меньше всего на еду тратили жители Татарстана (21,8% в 2018 году и 25,8% в 2017 году), Москвы (24,5% в 2018 году и 26% годом ранее), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1% и 24,4% в 2018 году и 2017 году соответственно).


Вторник, 20 августа 2019 г. 370

Источник: Портал Информер

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