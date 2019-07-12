Сколько тратят россияне в магазине?

В июне при походе в супермаркет житель России в среднем оставлял на кассе 556 рублей. Это на три рубля больше, чем было в мае этого же года. Если же вести сравнение с июнем 2018-го, то рост расходов составил 2,4%.

Весьма сомнительно, что он связан с повышением уровня благосостояния россиян, скорее – с постоянным ростом цен на основные группы продуктов.

Сумма среднего чека сильно разнится в зависимости от региона. Традиционно самую солидную сумму готовы потратить в магазине жители столицы – это 706 рублей за один раз.