Сколько хотят зарабатывать россияне

27 января 2020     16
Сколько хотят зарабатывать россияне

Специалисты выяснили желаемый уровень зарплаты среди жителей России. Об этом сообщает сервис «Работа.ру» со ссылкой на результаты своего опроса.

В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат разнится в зависимости от региона: например, в Москве идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 102 тысячи.

Уровень желаемой зарплаты снижается при отдалении от столицы: для жителей Новосибирска он составляет 90 тысяч рублей, Ростова-на-Дону – 87 тысяч, Нижнего Новгорода – 70 тысяч. Желаемая зарплата различается и в зависимости от пола: в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, женщины – 80 тысяч рублей.26% граждан хотели бы иметь зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а 4% граждан устроит зарплата менее 30 тысяч рублей. Всего в опросе приняли участие 6,7 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.



Понедельник, 27 января 2020 г. 749

Источник: Портал Информер

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