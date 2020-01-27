Сколько хотят зарабатывать россияне

Специалисты выяснили желаемый уровень зарплаты среди жителей России. Об этом сообщает сервис «Работа.ру» со ссылкой на результаты своего опроса.

В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат разнится в зависимости от региона: например, в Москве идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 102 тысячи.

Уровень желаемой зарплаты снижается при отдалении от столицы: для жителей Новосибирска он составляет 90 тысяч рублей, Ростова-на-Дону – 87 тысяч, Нижнего Новгорода – 70 тысяч. Желаемая зарплата различается и в зависимости от пола: в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, женщины – 80 тысяч рублей.26% граждан хотели бы иметь зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а 4% граждан устроит зарплата менее 30 тысяч рублей. Всего в опросе приняли участие 6,7 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.







Понедельник, 27 января 2020 г. 749

Источник: Портал Информер