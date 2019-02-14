Из Севастополя пустят скоростные поезда в города Крыма

14 февраля 2019     87
Из Севастополя пустят скоростные поезда в города Крыма

Доехать на электричке от Севастополя до Симферополя и обратно можно будет быстрее. Об этом сообщили в руководстве железнодорожной станции Севастополь, передает НТС. В севастопольском направлении курсируют 4 пары поездов. По 5 рейсов в день из Симферополя и обратно, средний пассажиропоток каждого 350-400 человек. Сократить время в пути можно за счёт уменьшения количества остановок по дороге, считают на Крымской железной дороге. На предприятии готовы запустить из Севастополя электрички и в другие города полуострова, если будет спрос.

«Рассматривается вопрос увеличения количества электропоездов и может быть при необходимости сделать скоростные электропоезда до Симферополя, а может и дальше. Уменьшение времени для доставки пассажиров в Симферополь. Сейчас он идёт 1 час 50 минут, как автобус. Но погода не влияет и стоимость в 2 раза ниже, чем на автобусе», – говорит Пётр Иванюта, начальник железнодорожной станции Севастополь ФГУП «Крымская железная дорога».

Нерешённым пока остаётся вопрос с льготным проездом пассажиров с крымской пропиской по территории Севастополя и наоборот. Бесплатный проезд и льготы для севастопольцев действуют только на участке пути до Верхнесадового. С той же проблемой сталкиваются и крымские льготники.

«Льготный проезд в пригородном сообщении регламентирован внутри Крыма двумя законами: Крыма №35 от 17.12.2014 и законом Севастополя от 23.01.2015. И каждый субъект имеет свой перечень льготников», – рассказала Елена Альзоба, начальник железнодорожного вокзала Севастополь ФГУП «Крымская железная дорога».

Фактически, проезжая по маршруту Севастополь-Симферополь, пассажир попадает из одного субъекта федерации в другой, а льготы в каждом из них закреплены только для местных жителей. Таким образом, решение вопроса лежит в законодательной плоскости и не зависит от предприятия «Крымская железная дорога».

 
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