Скорость воровства денег возмущает россиян

19 ноября 2019     18
Скорость воровства денег возмущает россиян

Ущерб по коррупционным уголовным делам, в рамках которых уже завершено расследование, составил порядка 102 миллиардов рублей. Об этом заявил представитель МВД России Дмитрий Севастьянов.

Как отметил Севастьянов, ежемесячно из бюджета утекает свыше 12,75 миллиарда рублей. Ежедневно — 475 миллионов рублей, а если считать ежечасно, эта сумма достигает 1,7 миллиона рублей.

Он также отметил, что ущерб от выявленных коррупционных преступлений за восемь месяцев текущего года равен бюджету Воронежской области.

В социальных сетях ужасаются, опубликованным данным. 

«А говорят: в стране денег нет. Больным детям смс собираем на лечения, пенсионеры с копейки на копейку перебиваются. Воровство как было, так и будет, и никто ничего не будет делать».

«Как сказал один известный комик, если бы отрубали руки, то все наши чиновники были бы безрукие».

«А не пора ли всех этих воров и их родственников уволить с конфискацией, а других набрать с ужесточением закона о воровстве именно чиновников».

«Так на Колыме не хватает рабсилы для добычи золота. Вот их всех, без разбора, побыл чиновником год, на Колыму лет на 10, без права переписки».

«Такими темпами нам сложно будет помогать Сирии и Венесуэле. Уважаемые чиновники, одумайтесь. Эти страны ждут нашу помощь».



Вторник, 19 ноября 2019 г. 231

Источник: Портал Информер

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