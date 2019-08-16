Скоро в магазинах можно будет оплачивать покупки лицом

Сбербанк запустит технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных. Для этого клиенту необходимо зарегистрироваться в магазине, где есть соответствующее оборудование: вставить карту Сбербанка в биотерминал, отсканировать отпечаток пальца или изображение лица, придумать пароль для подтверждения операций и «привязать» данные к кредитке.

При этом клиент подтверждает свое согласие на обработку биометрических данных. После этого оплачивать покупки можно как картой, так и с помощью биометрической идентификации — то есть по отпечатку пальца или изображению лица. Вернуть товар можно будет только с помощью карты.

В конце июня ЦБ разрешил банкам собирать биометрические данные клиентов. По закону, в 2019 году к сбору биометрии должны присоединиться все кредитные организации. Внедрение новых технологий позволит клиентам пользоваться услугами дистанционно.





Пятница, 16 августа 2019 г. 126

Источник: Портал Информер