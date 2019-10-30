СК возбудил дело об убийстве крымских детей, которое было совершено почти 80 лет тому назад

30 октября 2019     21
СК возбудил дело об убийстве крымских детей, которое было совершено почти 80 лет тому назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников детского дома в Ейске (Краснодарский край) – детей-инвалидов, которые в 1941 году были эвакуированы из Симферополя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК.

В ведомстве пояснили, что это решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве детей в детдоме. Согласно им, для проведения карательных операций в Краснодарский край в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавил доктор Курт Кристман.

9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды при участии начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта Кандлера и врача гестапо Штрауха с помощью мобильных газовых камер «совершили массовое убийство воспитанников детского дома».

Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения региона от немецко-фашистских оккупантов в 1943 году. Часть военных вместе с Кристманом, как сообщили в СК, осудили.

«Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица» так и не понесли наказание.

7 октября этого года были впервые опубликованы документы о казни воспитанников детского дома: свидетельства экспертов, занимавшихся расследованием дела, а также показания свидетелей тех событий.

Обнародован и список казненных детей. В нем помимо фамилий, дат рождения и мест прибытия, указаны национальности жертв. В списке были русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Как минимум, у двоих убитых в графе «национальность» записано «немец».

В этом же списке есть графа «инвалидность». Она заполнена у каждого ребенка – в клетке стоят одна, две или три вертикальные черточки.



Среда, 30 октября 2019 г. 906

Источник: Портал Информер

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