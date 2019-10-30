СК возбудил дело об убийстве крымских детей, которое было совершено почти 80 лет тому назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников детского дома в Ейске (Краснодарский край) – детей-инвалидов, которые в 1941 году были эвакуированы из Симферополя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК.

В ведомстве пояснили, что это решение было принято после изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве детей в детдоме. Согласно им, для проведения карательных операций в Краснодарский край в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавил доктор Курт Кристман.

9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды при участии начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта Кандлера и врача гестапо Штрауха с помощью мобильных газовых камер «совершили массовое убийство воспитанников детского дома».

Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения региона от немецко-фашистских оккупантов в 1943 году. Часть военных вместе с Кристманом, как сообщили в СК, осудили.

«Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица» так и не понесли наказание.

7 октября этого года были впервые опубликованы документы о казни воспитанников детского дома: свидетельства экспертов, занимавшихся расследованием дела, а также показания свидетелей тех событий.

Обнародован и список казненных детей. В нем помимо фамилий, дат рождения и мест прибытия, указаны национальности жертв. В списке были русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Как минимум, у двоих убитых в графе «национальность» записано «немец».

В этом же списке есть графа «инвалидность». Она заполнена у каждого ребенка – в клетке стоят одна, две или три вертикальные черточки.







Среда, 30 октября 2019 г. 906

Источник: Портал Информер