СК Крыма возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера под Судаком. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства уже задержали судовладельца и допросили его в качестве подозреваемого.

«Следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия на месте происшествия сегодня продолжатся», – добавили в пресс-службе.

По данным Крыминформа, судовладельцем катера «Камелот» может являться 32-летний Сергей Давыдов. Помимо катера у него также есть шхуна «Виктория». В этом году он стал победителем конкурса «Предприниматель года» в номинации «Лидер в сфере развлечений», проводимого администрацией Судака.

По данным Ространснадзора, у него есть бессрочная лицензия на выполнение пассажирских перевозок. Работает в качестве индивидуального предпринимателя.





Пятница, 6 сентября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер