СК Крыма возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера

6 сентября 2019     9
СК Крыма возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера под Судаком. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства уже задержали судовладельца и допросили его в качестве подозреваемого.

«Следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия на месте происшествия сегодня продолжатся», – добавили в пресс-службе.

По данным Крыминформа, судовладельцем катера «Камелот» может являться 32-летний Сергей Давыдов. Помимо катера у него также есть шхуна «Виктория». В этом году он стал победителем конкурса «Предприниматель года» в номинации «Лидер в сфере развлечений», проводимого администрацией Судака.

По данным Ространснадзора, у него есть бессрочная лицензия на выполнение пассажирских перевозок. Работает в качестве индивидуального предпринимателя.


Пятница, 6 сентября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

СК Крыма возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера
СК Крыма возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления прогулочного катера под Судаком. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления ведомства по …


Владимир Путин рассказал о самом красивом месте в мире
Владимир Путин рассказал о самом красивом месте в мире

Самым красивым местом в мире является Камчатка. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Я ничего более красивого в мире не …


Аксенов пригласил Зеленского в Крым узнать, хотят ли жители назад на Украину
Аксенов пригласил Зеленского в Крым узнать, хотят ли жители назад на Украину

В эфире телеканала “Крым 24” глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Крым и спросить у …


Этим летом в горах Крыма спасатели помогли 107 туристам
Этим летом в горах Крыма спасатели помогли 107 туристам

Очередной случай произошел вечером 5 сентября на юго-восточном склоне горы Караул-Оба. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 20:15 в службу спасения поступило …


Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом»
Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом»

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном». Соответствующее мнение она высказала в интервью журналисту …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты