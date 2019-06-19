«СК «Талан-Ижевск» не получит земли в микрорайоне Голландия

19 июня 2019     17
«СК «Талан-Ижевск» не получит земли в микрорайоне Голландия

Севастопольский городской суд принял решение, что 15 га в микрорайоне Голландия принадлежат гражданам, а не городу, который передал его по конкурсу предприятию «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск». Об этом сообщила пресс-служба суда.

«С коллективным иском в суд обратились 116 собственников земельных участков, расположенных в районе проезда Богданова в посёлке Голландия. Истцы просили суд признать отсутствующим право собственности города Севастополя на участок в указанном районе.–>

1 ноября 2016 года за городом Севастополь зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью свыше 15 гектар. Данный участок полностью совпал с участками, принадлежащими истцам», – сказано в сообщении.

Суд установил, что граждане владели участками с 2010 года. В 2018 году суд отказал городскому департаменту по имущественным и земельным отношениям в изъятии этой земли.

Источник: Портал Информер

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