«СК «Талан-Ижевск» не получит земли в микрорайоне Голландия

Севастопольский городской суд принял решение, что 15 га в микрорайоне Голландия принадлежат гражданам, а не городу, который передал его по конкурсу предприятию «Специализированный застройщик «Талан-Ижевск». Об этом сообщила пресс-служба суда.

«С коллективным иском в суд обратились 116 собственников земельных участков, расположенных в районе проезда Богданова в посёлке Голландия. Истцы просили суд признать отсутствующим право собственности города Севастополя на участок в указанном районе.–>

1 ноября 2016 года за городом Севастополь зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью свыше 15 гектар. Данный участок полностью совпал с участками, принадлежащими истцам», – сказано в сообщении.

Суд установил, что граждане владели участками с 2010 года. В 2018 году суд отказал городскому департаменту по имущественным и земельным отношениям в изъятии этой земли.