Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-месячного ребёнка

Следственный комитет по результатам процессуальной проверки возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребёнку.

«В рамках следствия назначены соответствующие экспертизы, будет дана оценка обстановке в семье, проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины произошедшей трагедии», – сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

По словам следователей, семья ребёнка характеризуется положительно, на учёте в органах по делам несовершеннолетних и органах опеки не состоит.

В Следкоме добавили, что Гагаринский отдел также расследует еще одно уголовное дело в отношении матери, которая заперла 6-летнюю дочку одну в квартире, в результате чего девочка выпала из окна 5 этажа. Ребенок в настоящее время находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Следователи обращаются к родителям с напоминанием: не оставляйте своих детей без присмотра, не возлагайте ответственность по присмотру за ребёнком на пожилых людей или подростков.

Напомним, что 10-месячный малыш остался один в комнате без присмотра родителей, взобрался на диван, затем на подоконник, выпал в открытое нараспашку окно с 9 этажа. Это произошло на улице Косарева в Севастополе.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 696

Источник: Портал Информер