Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-месячного ребёнка

13 сентября 2019     10
Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-месячного ребёнка

Следственный комитет по результатам процессуальной проверки возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребёнку.

«В рамках следствия назначены соответствующие экспертизы, будет дана оценка обстановке в семье, проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины произошедшей трагедии», – сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

По словам следователей, семья ребёнка характеризуется положительно, на учёте в органах по делам несовершеннолетних и органах опеки не состоит.

В Следкоме добавили, что Гагаринский отдел также расследует еще одно уголовное дело в отношении матери, которая заперла 6-летнюю дочку одну в квартире, в результате чего девочка выпала из окна 5 этажа. Ребенок в настоящее время находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Следователи обращаются к родителям с напоминанием: не оставляйте своих детей без присмотра, не возлагайте ответственность по присмотру за ребёнком на пожилых людей или подростков. 

Напомним, что 10-месячный малыш остался один в комнате без присмотра родителей, взобрался на диван, затем на подоконник, выпал в открытое нараспашку окно с 9 этажа. Это произошло на улице Косарева в Севастополе.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 696

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине объяснили невозможность объявить войну России
На Украине объяснили невозможность объявить войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не может объявить войну Москве. По …


Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-месячного ребёнка
Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-месячного ребёнка

Следственный комитет по результатам процессуальной проверки возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребёнку. «В рамках следствия …


Российский боксер скончался во время тренировки
Российский боксер скончался во время тренировки

Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. …


Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России
Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России

Жителей европейской части России ожидает похолодание, после которого «обязательно будет бабье лето». Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, …


В Севастополе заморожено возведение домов №31 и 33 по ул
В Севастополе заморожено возведение домов №31 и 33 по ул. Восточной

Департамент городского хозяйства сегодня подал в отношении собственника земельных участков судебный иск. На месте, предназначенном для индивидуальной жилой застройки, как …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты