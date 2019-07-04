Следователь фабриковала дела и отправила за решетку горожан. Когда запахло жареным, сбежала в Грузию...

38-летняя Наталья Разумная дослужилась до звания подполковника и должности начальника дознания в отделе полиции №7 Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Несмотря на свой солидный статус, женщина вела отнюдь не праведный образ жизни, начиная с выкладывания откровенных фотографий во всевозможные соцсети и заканчивая уголовными деяниями, такими как мошенничество, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

В конце 2018 года сотрудники Управления собственной безопасности УМВД начали проводить в отношении нее оперативные мероприятия. Узнав об этом, Наталья сбежала в Грузию. Это было весьма умно, ведь между странами нет дипломатических отношений и Разумную России никто не выдаст.

Самое печальное, что из-за действий женщины пострадали десятки людей, которые подверглись уголовному преследованию и оказались в тюрьмах.