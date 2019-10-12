Следственный Комитет возбудил уголовное дело из-за смерти мальчика в «Артеке»

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику, который отдыхал в международном детском центре «Артек». Как сообщила 12 октября журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, ребёнок был госпитализирован с «пневмонией».

«Днем 11 октября текущего года из ФГБОУ «МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребёнок скончался», — сообщили в СК.

Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела прошла выемка медицинской документации. Также назначены все необходимые экспертизы, допрошено руководство «Артека» и его сотрудники.

Кроме этого, будут изучены условия содержания ребёнка в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, комплексу причин, которые привели к гибели.

Руководство «Артека» и крымский Минздрав оказывают следствию содействие. Ход расследования находится на контроле руководства ГСУ.







Суббота, 12 октября 2019 г. 364

Источник: Портал Информер