Следующие 5 лет станут рекордно жаркими

30 января 2020     20
Следующие 5 лет станут рекордно жаркими

Следующие пять лет могут быть самыми жаркими за последнее время. Последний рекорд температур был установлен в 2016 году. Ученые предрекают усиленное потепление в северных частях Европы, Азии и Северной Америки. Об этом сообщили сотрудники Британской метеорологической службы.

По словам исследователей, самый жаркий год на сегодняшний момент наблюдался в 2016 году. Тогда было зарегистрировано потепление на 1,16°.

Анализ ученых показывает, что пятилетний период с 2020 по 2024 год будет самым жарким за последние пять лет в мире, поскольку прогнозируется, что температуры в течение этого времени будут колебаться между 1,15° и 1,46°.

Исследование отражает повышение глобальных температур, так как предыдущие пять лет были самым теплым таким периодом за всю историю наблюдений, показывая среднее потепление на 1,09°.Ученые также предупредили об опасностях, которые несет глобальное потепление при температуре выше 1,5°.

 

Руководитель долгосрочных прогнозов в Метеорологическом бюро Адам Шейф заявил: «Эти прогнозы показывают, что мы быстро приближаемся к точке, где мы увидим временные отклонения глобальной температуры выше порога 1,5°».

Профессор Стивен Белчер предупредил: «Поскольку наш прогноз показывает дальнейшую тенденцию к потеплению, окно возможностей (для противодействия изменению климата, – прим. ред.) продолжает сужаться».

«В прогнозе существуют неопределенности, но ожидается, что в большинстве регионов будет теплее, прогнозные модели предполагают усиление потепления на суше, особенно в северных частях Европы, Азии и Северной Америки, что расширяет текущую тенденцию», – добавил он.



Четверг, 30 января 2020 г. 153

Источник: Портал Информер

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