Словацкий журнал опубликовал большое интервью с главой Крыма

Cловацкий журнал Extra Plus взял большое интервью у главы Крыма Сергея Аксёнова и опубликовал его фотографию на обложке своего декабрьского номера. Интервью с главой Крыма также опубликовано на сайте журнала.

В интервью глава Крыма рассказал о крымском референдуме, объяснил, почему крымчане проголосовали за возвращение в Россию. Аксёнов поделился мыслями по поводу непризнания выбора жителей полуострова на Западе.

«Это глубоко порочная и лицемерная политика, которая оскорбляет жителей Крыма и Севастополя, нарушает фундаментальные права человека, подрывает международный авторитет Европейского союза и основы демократии, обесценивает само это понятие», – cсказал Аксенов.

Он также рассказал о развитии республики в условиях международных санкций, внутренних и внешних инвестициях. Отдельно он отметил о туристической отрасли Крыма и иностранных туристах.

«По итогам 2018 года прямые доходы от туристской отрасли в общей сумме налогов составили 7,3%. За первое полугодие текущего года отрасль принесла в республиканский бюджет более 1,46 миллиардов рублей. Это на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявил Аксёнов.

Отдельной темой интервью стали отношения с Украиной и русофобская политика киевских властей.

«Вы видите, что ежегодно в Крым приезжает миллион граждан Украины. И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об «оккупации» полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. Мне кажется, это дает надежду на восстановление российско-украинских отношений. В интересах Европы не мешать этому процессу, а помогать», – отметил Аксёнов.

Интервью с главой Крыма взяла шеф-редактор журнала Extra Plus Ленка Майер.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 445

Источник: Портал Информер