Слова для отпугивания агрессивных собак

Специалисты МЧС России составили рекомендации по отпугиванию злых собак. Эксперты сказали, что агрессивное животное необходимо постараться отвлечь командами, а если данный способ не сработает, придется минимизировать возможные травмы от нападения.

Если злая собака готовится к нападению, нужно твердым голосом скомандовать ей “Место!”, “Сидеть!”, “Стоять!” или “Фу!”. В МЧС добавили, что серия команд может спугнуть животное, и тогда оно отступит.

Для защиты от него можно использовать палки, зонтик и камень, при этом необходимо спиной отступать к укрытию и звать на помощь окружающих.

По возможности необходимо обмотать руку и предплечье верхней одеждой, выставить руку перед собой и спровоцировать собаку на укус. После этого нужно бить животное по верхней челюсти. Болевые точки собак – язык, нос, пах.Если собака вас все же укусила, следует промыть рану большим количеством воды или перекисью водорода. Края нужно смазать йодом и наложить на рану чистую повязку. После этого необходимо экстренно обратиться в травмпункт и сообщить о случившемся в санитарные службы и полицию, указав адрес владельца животного.





Суббота, 5 октября 2019 г. 104

Источник: Портал Информер