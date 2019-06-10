Смертельная авария на трассе Севастополь-Ялта

Три человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля на трассе Севастополь–Ялта. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Сегодня в 7:42 на автодороге Ялта – Севастополь водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda», – рассказали в пресс-службе.

В итоге аварии погибли женщина-пешеход, водитель и пассажир мотоцикла. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.