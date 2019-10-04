Смертельное ДТП в Крыму (ВИДЕО)

Два человека погибли и еще пятеро получили различные травмы в результате столкновения трех автомобилей в Белогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«Водитель автомоблия Renault Magnum выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями – Chevrolet и «Газелью». В результате ДТП пятеро пострадали и двое погибли. Пострадавшие доставлены в Белогорскую центральную районную больницу», – сказали в МЧС.

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ДТП произошло около 6.00 утра в районе села Русановка. По предварительным данным, водитель грузовика Renault, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Белогорска, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью» и Chevrolet.

В результате ДТП на дорогу рассыпался груз, предположительно, перевозимый «Газелью». По словам очевидцев, на асфальт высыпались несколько сотен коробок с печеньем.

В настоящий момент причины и обстоятельства ДТП выясняются. Работают экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.





Пятница, 4 октября 2019 г. 1522

Источник: Портал Информер