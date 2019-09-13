Смертельное ДТП в Крыму

Три человека погибли в результате лобового столкновения, которое произошло сегодня днем в Сакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet и KIA на автодороге Евпатория – Мирный. В результате ДТП три человека погибли, количество пострадавших уточняется. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка», – сообщили в МВД.

К ликвидации последствий аварии также привлекались сотрудники МЧС, которые провели работы по обеспечению пожарной безопасности.

«Наши сотрудники обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП, оградили зону аварии сигнальными конусами и отключили клеммы аккумуляторов», – отметили в МЧС Крыма.

Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия. На фото видно, что в результате аварии один из автомобилей вынесло за пределы проезжей части, а второй развернуло поперек полосы. Кроме того, оба автомобиля получили сильные механические повреждения.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер