Смертельное ДТП в Севастополе

23 сентября 2019     21
Смертельное ДТП в Севастополе

Рано утром 22 сентября в Севастополе на ул. Челнокова (в районе детского лагеря «Омега») произошло ДТП. Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в ограждение жилого дома.

В результате один человек погиб, еще две пассажирки госпитализированы, водитель получил незначительные повреждения. По предварительной информации, он был пьян. Именно это состояние и высокая скорость авто стали причинами ДТП.

«Водитель автомобиля «Мерседес», мужчина, 1992 года рождения, двигался по улице Челнокова, не справился с управлением и на закруглении дороги произвел столкновение с препятствием. В результате ДТП пассажир, находящийся на переднем сидении, скончался в автомобиле «Скорой помощи». Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка», — сообщили в УМВД г. Севастополя.


Понедельник, 23 сентября 2019 г. 151

Источник: Портал Информер

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