Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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Смертельное ДТП на трассе Евпатория – Черноморское
Источник: Портал Информер
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На Севастополь обрушился ураган
21 июня ураганный ветер обрушился на Севастополь. Сухие деревья падали на проезжую часть дорог, а также машины, припаркованные во дворах. …
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В Севастополе почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Сегодня в России день памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ее официальным началом считается 4 …
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Симферопольцы обнаружили на улице живого крокодила
«В Симфeрополе нaшли крокодила в траве возле 24 школы. Я только что об этом узнала. Позвонил брат и сказал. Что …
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Волонтеры Победы зажгли «свечи памяти»
Волонтеры приняли участие в проведении Дня памяти и скорби по всей России и за рубежом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в …