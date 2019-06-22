Смертельное ДТП на трассе Евпатория – Черноморское

На Севастополь обрушился ураган 21 июня ураганный ветер обрушился на Севастополь. Сухие деревья падали на проезжую часть дорог, а также машины, припаркованные во дворах. …



В Севастополе почтили память погибших в Великой Отечественной войне Сегодня в России день памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ее официальным началом считается 4 …



Симферопольцы обнаружили на улице живого крокодила «В Симфeрополе нaшли крокодила в траве возле 24 школы. Я только что об этом узнала. Позвонил брат и сказал. Что …

