Смертность в России снизилась

В России установлена рекордно низкая смертность от внешних причин за последние 50 лет. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Смертность от внешних причин (к ним относятся ДТП, отравление алкоголем, утопления, убийства и самоубийства) в прошлом году снизилась на 5,3% по сравнению с 2017 годом.

Впервые с 1965 года этот показатель опустился до цифры 98,5 умерших на 100 тысяч населения. В середине 1990-ых смертность от внешних причин была почти в два с половиной раза выше (235 умерших на 100 тысяч населения).