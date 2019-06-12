Смертность в России снизилась

12 июня 2019     19
Смертность в России снизилась

В России установлена рекордно низкая смертность от внешних причин за последние 50 лет. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Смертность от внешних причин (к ним относятся ДТП, отравление алкоголем, утопления, убийства и самоубийства) в прошлом году снизилась на 5,3% по сравнению с 2017 годом.

Впервые с 1965 года этот показатель опустился до цифры 98,5 умерших на 100 тысяч населения. В середине 1990-ых смертность от внешних причин была почти в два с половиной раза выше (235 умерших на 100 тысяч населения).

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля
Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова стали лауреатами Международного творческого проекта АРТ-ХОЛЛ III Международного фестиваля “Студенческая весна стран …


Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург
Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург

На Черноморском флоте определили победителей флотского этапа конкурса по морской выучке среди экипажей кораблей «Кубок моря-2019». Три месяца моряки соревновались …


Сергей Аксёнов: «Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!»
Сергей Аксёнов: «Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!»

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник символизирует преемственность тысячелетней истории нашего Отечества и новый этап в развитии …


Смертность в России снизилась
Смертность в России снизилась

В России установлена рекордно низкая смертность от внешних причин за последние 50 лет. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики …


В Севастополе ищут пропавшего мужчину
В Севастополе ищут пропавшего мужчину

В Севастополе разыскивается 29-летний Сергей Сергеевич Воробьев. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о его местонахождении нет со …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты