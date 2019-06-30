«Сметливый» приглядывает за американским эсминцем в Чёрном море

30 июня 2019     26
«Сметливый» приглядывает за американским эсминцем в Чёрном море

Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Carney после его входа в Черное море. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает Минобороны РФ.
«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота “Сметливый”» — рассказали в военном ведомствеКроме того, за американским военным кораблем будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

В воскресенье утром стало известно, что эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) Carney (DDG 64) вошел в Черное море.

На его борту имеются крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра. Боевой корабль примет участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2019.

Напомним, что украино-американские учения Sea Breeze – 2019 начнутся уже завтра, в первый день июля. Отмечается, что будут отработаны маневры на море, суше в воздухе, а также под водой.
По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон был подписан в мартеПомимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений “Кленовая арка”.

Источник: Портал Информер

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