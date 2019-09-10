СМИ назвали фамилию шпиона ЦРУ в Администрации президента России

Высокопоставленный осведомитель ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, это Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник в официальных органах власти США.

Об исчезновении Смоленкова сообщало издание Daily Storm. Смоленков с женой и тремя детьми уехал в отпуск 14 июня 2017 года, в сентябре по факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Дело возбудило одно из управления СКР в Москве, расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось, говорят источники «Коммерсанта» в силовых структурах. В результате следователи и сотрудники ФСБ узнали, что Смоленковы живы и живут в другой стране.

По информации СМИ, Смоленков работал в посольстве России в США, когда дипмиссию возглавлял Юрий Ушаков, ныне помощник президента России. Он работал секретарем в этом посольстве, а также в аппарате правительства России, а в 2010 году президент Дмитрий Медведев своим указом присвоил ему чин государственного советника третьего класса.

Некоторые источники «Коммерсанта» в российских госструктурах говорят, что Смоленков продолжал работать с Юрием Ушаковым и после его и своего возвращения в Москву и пользовался его доверием.

«Это серьезно», — сказал изданию один из чиновников. По словам других источников, он вряд ли мог передавать американцам ценную информацию, поскольку занимался не содержательной работой, а скорее технической: закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства.

По сведениям источников NYTimes, агент ЦРУ не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно его видел и имел доступ к тому высокому уровню в Кремле, на котором принимаются решения.

На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости «Коммерсантъ» нашел данные о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы (так звали пропавших супругов) 5 июня 2018 года купили дом в Стаффорде (Виргиния) площадью около 760 кв. метров с участком в 1,2 га.

Дом, который принадлежит Смоленковым

Бывший информатор, не прячась, живет под своим именем в окрестностях Вашингтона и находится под госохраной, рассказали NBC News действующие и бывшие правительственные чиновники.

Телеканал узнал его имя, но по просьбе источников его не раскрывает, чтобы не поставить этого человека под угрозу. Корреспондент NBC нашел его дом, позвонил в дверь, через несколько минут к нему подъехали двое мужчин на внедорожнике и спросили, что ему нужно. Они назвались друзьями этого человека.

Напомним, что 9 сентября о спецоперации ЦРУ по вывозу из России ценного информатора сообщил американский телеканал CNN.

По сведениям источников CNN, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх и в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Источники издания утверждают, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США. В ходе расследования этого вмешательства СМИ начали узнавать о существовании такого источника, в конце 2016 года было принято решение его эвакуировать, пишет газета.

Российский чиновник сначала отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства, что вызвало замешательство в руководстве ЦРУ и даже сомнения в надежности этого человека.

Несколько месяцев спустя, после получения ряда запросов от СМИ, ЦРУ снова настояло на отъезде информатора, и на этот раз он согласился.

Источник: Портал Информер