Источник: Портал Информер
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Италия хочет возобновить экономические отношения с Крымом
Итальянские предприниматели хотят наладить отношения с Крымом в различных отраслях экономики. Но открытые шаги навстречу они пока не делают, сообщил …
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Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – Скучно не будет! Городские парки теперь в поле зрения специальной службы. Чего ждать тем, кто пришёл …
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Vietnam Airlines начала летать в «Шереметьево»
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines начала осуществлять полеты в московский аэропорт «Шереметьево». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил заместитель генерального …
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Пятый турнир по боксу в Севастополе: лучшие моменты в видео «ИНФОРМЕРа»
Источник: Портал Информер
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СМИ: cын депутата-чалистки Татьяны Щербаковой считает Россию агрессором?
Источник: Портал Информер