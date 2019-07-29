Собака помощника депутата Кулагина перевернула коляску с младенцем и покусала севастопольца

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратился житель Севастополя Алексей, который попросил предать огласке его историю. Из повествования стало известно, что горожанина укусила собака Романа Галеева, который помогает депутату Александру Кулагину (на общественных началах).

Более того, питомец бросился на коляску с младенцем. Владелец животного, в свою очередь, не только не извинился перед севастопольцами, но и написал на них заявление в полицию.

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Вот рассказ Алексея:

«13 июля мы с женой и новорожденным сыном (2,5 месяца) дышали свежим воздухом, гуляя по территории музейного комплекса Сапун-гора и прилегающей к ней лесопосадке.

Примерно в 20 часов 20 минут мы втроём двигались в сторону выхода из зеленых насаждений, к сапунгорской стеле. Ребёнок находился в коляске и спал. На встречу нам шёл мужчина средних лет с немецкой овчаркой, которая была без поводка и намордника.

Особого значения этому мы не придали.

В тот момент, когда собака и ее владелец поравнялись с нами, услышали слово «взять», похожее на команду. Собака молниеносно прыгнула на коляску с младенцем. Инстинктивно я успел закрыть сына своим телом, а животное укусило мне левую ногу в районе бедренной артерии, находящейся на одном уровне с головой ребёнка.

Одновременно с этим собака своим телом зацепила коляску со спящим младенцем и повалила ее на левый бок, в результате чего ребёнок выпал и ударился головой об землю. Правая сторона его головы приняла красный оттенок, похожий на гематому. Начался плач с надрывом, малыша не удавалось успокоить в течение длительного времени.

После всего произошедшего я начал поднимать младенца с земли, а жена оттаскивала в сторону коляску, чтобы мне проще было это сделать.

Владелец собаки, пользуясь нашим замешательством и полученным стрессом, бросился вместе с собакой бежать в сторону дачного кооператива.

Передав ребёнка жене на руки, я начал погоню за мужчиной и его собакой с целью его задержания для передачи полиции. На мои просьбы остановиться он никак не реагировал, только ускоряя темп бега.

Однако через некоторое время мужчина дал собаке команду «стоять» и остановился сам. После того, как я остановился рядом с ними, он предложил деньги для урегулирования возникшей проблемы, при этом настойчиво приглашая к себе в дом.

Я пояснил ему, что его собака укусила меня, а ребёнок, в результате нападения, упал и ударился головой об землю. Первую помощь Галеев не предложил ни мне, ни упавшему ребёнку.

В дом к незнакомому человеку я проходить отказался, опасаясь за свою жизнь. Тогда он перешёл на прямые угрозы: «порешать всё с мусорами». По его словам, у него связи в политических кругах и жена адвокат.

На угрозы отвечать не стал и принял позицию молчания, тем временем подошла моя жена с плачущим ребёнком. В этот момент владелец собаки начал звонить друзьям и родственникам, находящимся в дачном массиве.

Первым пришёл его друг, мужчина пожилого возраста, который планировал стать, по всей видимости, лжесвидетелем. После того, как я уведомил его об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, он договорился с владельцем собаки о том, что «свидетель» слышал только выстрелы, но ничего не видел.

В этот момент собачнику на телефон перезвонила его жена, которая прибыла на место уже через несколько минут. Хамя и угрожая мне смертью, а также физической расправой, она материла и оскорбляла нас с женой и сыном в течение нескольких минут, возможно, пытаясь спровоцировать на противоправные действия. После этого к ней снова подключился Галеев.

Опасаясь за свою жизнь, мы с женой и сыном отошли от всех этих людей на несколько метров, после чего вызвал полицию, подробно описав сложившуюся ситуацию.

Пока мы ждали приезда полиции, компания не унималась и продолжала словами и жестами угрожать. В процессе ожидания, к владельцу собаки подошли ещё несколько друзей или родственников.

Нога, в связи с тем, что мне не была оказана первая медицинская помощь, начала болеть ещё сильнее, а от полученного стресса и психологической травмы вновь стал чувствовать боль в области сердца, которая первый раз проявила себя сразу после нападения. Ребёнок тоже был растерян и периодически сильно плакал. Мною была вызвана скорая медицинская помощь (2 раза).

Ребёнка с женой увезли в травмпункт 5 городской больницы с подозрением на сотрясение мозга. После того, как на место прибыла полиция, группа поддержки собачника и он сам отказались подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и проследовать с ними в участок.

Этот факт засвидетельствовал в своих письменных показаниях мой товарищ, прибывший на место задержания мужчины по моей просьбе. Владелец собаки, его родственники и друзей дали объяснения прямо в лесопосадке, наотрез отказавшись проследовать в участок.

Передача намордника:

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В участок проследовал я один с сотрудниками полиции для написания заявления и дачи объяснений.

Позже выяснилось, что владельцем собаки оказался Роман Галеев, близкий друг и помощник депутата Александра Кулагина, музыкант севастопольской рок-группы “Андеграунд”.

Его жена, угрожавшая мне и моей семье, — общественница Ольга Скворцова (Галеева). В своем заявлении, написанном в ночь с 13 на 14 июля 2019 года, я попросил следствие привлечь указанных людей к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ.

В результате, спустя сутки, на меня было написано встречное заявление Романом Галеевым. Он также привлёк медсестру, которая приходила ко мне и обрабатывала рану. По всей вероятности, с целью сокрытия фактов преступления и безнаказанного ухода от ответственности. 24 июля дело в отношении Галеева и меня было прекращено за отсутствием состава преступления.

По мнению следствия, травля собаки на семью с несовершеннолетним ребёнком не является угрозой убийством и покушением на жизнь, не несет в себе состава даже административного правонарушения.

«ИНФОРМЕР» не берётся делать выводы и предлагает читателям высказаться по поводу случившегося в комментариях.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 284

Источник: Портал Информер