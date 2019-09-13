Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)

13 сентября 2019     14
Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)

37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Супругом Собчак стал 44-летний театральный режиссер Константин Богомолов. После регистрации в ЗАГСе молодожены поехали на венчание в церковь. Они не побоялись назначить торжество на пятницу 13-го.

Интересно, что в качестве свадебного авто пара выбрала катафалк, на борту которого было написано – “пока смерть не разлучит нас”.

На церемонию были приглашены около 300 человек. Среди гостей — Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и другие знаменитости. СМИ подсчитали, что церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.

Уже в день свадьбы празднование перенесли из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы.

Об этом не знали даже гости, им сообщили только сегодня утром. К слову, Ксения запретила всем гостям распространять информацию о праздновании.

Накануне свадьбы Собчак показала в Instagram фото в свадебном платье от BoscoCeremony. На снимке она в фате, однако на гражданскую церемонию невеста ее не надела, оставив для венчания. Жених на свадьбу надел черный костюм и рубажку с ярким принтом.

За несколько дней до свадьбы в сеть попал виш-лист подарков, которые пара хотела бы получить. Согласно списку, Собчак и Богомолов хотели бы получить пять халатов известных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца за 10 тысяч, диван, комод и другие вещи.

Напомним, слухи о романе Богомолова и Собчак появились прошлой зимой. В январе 2019 года муж и любовник телеведущей подрались возле кафе. В июне Собчак и Виторган официально развелись.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 54

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)
Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)

37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Супругом Собчак стал 44-летний театральный режиссер Константин Богомолов. После регистрации в ЗАГСе молодожены …


Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма
Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма

Парламент Крыма будет окончательно сформирован к концу следующей недели. Об этом 13 сентября в ходе конференции регионального отделения партии «Единая …


Крымские спасатели участвуют в сборах по беспарашютному десантированию
Крымские спасатели участвуют в сборах по беспарашютному десантированию

В Минеральных Водах проходят сборы летного состава авиации МЧС России. Пилоты вертолетов выполняют полеты в горной местности с посадкой на …


Полицейские Севастополя раскрыли мошенничество с земельными участками
Полицейские Севастополя раскрыли мошенничество с земельными участками

При попытке обманным путём получить 3,5 млн рублей от жителя Москвы в Севастополе был задержан 34-летний руководитель строительной компании. Он …


Проект реконструкции больницы Кисловодска разработают за 100 млн рублей
Проект реконструкции больницы Кисловодска разработают за 100 млн рублей

В Кисловодске (Ставропольский край) планируют реконструировать городскую больницу. На разработку проектно-сметной документации направят около 101 млн рублей, сообщает региональный минстрой. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты