Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)

37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Супругом Собчак стал 44-летний театральный режиссер Константин Богомолов. После регистрации в ЗАГСе молодожены поехали на венчание в церковь. Они не побоялись назначить торжество на пятницу 13-го.

Интересно, что в качестве свадебного авто пара выбрала катафалк, на борту которого было написано – “пока смерть не разлучит нас”.

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На церемонию были приглашены около 300 человек. Среди гостей — Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и другие знаменитости. СМИ подсчитали, что церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.

Уже в день свадьбы празднование перенесли из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы.

Об этом не знали даже гости, им сообщили только сегодня утром. К слову, Ксения запретила всем гостям распространять информацию о праздновании.

Накануне свадьбы Собчак показала в Instagram фото в свадебном платье от BoscoCeremony. На снимке она в фате, однако на гражданскую церемонию невеста ее не надела, оставив для венчания. Жених на свадьбу надел черный костюм и рубажку с ярким принтом.

За несколько дней до свадьбы в сеть попал виш-лист подарков, которые пара хотела бы получить. Согласно списку, Собчак и Богомолов хотели бы получить пять халатов известных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца за 10 тысяч, диван, комод и другие вещи.

Напомним, слухи о романе Богомолова и Собчак появились прошлой зимой. В январе 2019 года муж и любовник телеведущей подрались возле кафе. В июне Собчак и Виторган официально развелись.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 54

Источник: Портал Информер