Собчак показала свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на странице в Instagram свое свадебное платье.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» — подписала журналистка снимок.

На фото видно, что Собчак выбрала для свадьбы белое платье с открытой спиной. Голову украсила длинная фата.

Ранее Собчак показала «обручальные» браслеты, на которые нанесена гравировка «К + К = любовь».

Свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве.

Со своим бывшем мужем, актером Максимом Виторганом она развелась в июне текущего года. У пары есть сын Платон, которого они воспитывать вместе.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 32

Источник: Портал Информер