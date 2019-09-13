Собчак показала свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на странице в Instagram свое свадебное платье.
«Мне кажется, я готова к главному дню!» — подписала журналистка снимок.
На фото видно, что Собчак выбрала для свадьбы белое платье с открытой спиной. Голову украсила длинная фата.
Ранее Собчак показала «обручальные» браслеты, на которые нанесена гравировка «К + К = любовь».
Свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве.
Со своим бывшем мужем, актером Максимом Виторганом она развелась в июне текущего года. У пары есть сын Платон, которого они воспитывать вместе.
Пятница, 13 сентября 2019 г. 32
Источник: Портал Информер