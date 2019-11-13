Собчак сказала, почему на её свадьбе не было трупа

Ксения Собчак рассказала о том, почему на ее свадьбе катафалк был без трупа. Об этом она написала в Instagram. Напомним, что ранее режиссер Никита Михалков выпустил авторскую программу под названием «Ад пуст, все черти здесь». Михалкова поразило, что сотрудники ритуальных услуг предоставили на свадьбу машину для перевозки покойных.

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«Упрекать нас в том, что мы не предъявили труп при получении катафалка… Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый госбюджет», — возразила Собчак Михалкову.

Свадьба Собчак состоялась 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Вечером Собчак сделала совему мужу подарок в виде эротического танца. После этого выступления родители Богомолова удалились с торжества.







Среда, 13 ноября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер