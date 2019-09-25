Советы бывалых водителей: за какие нарушения простит сотрудник ДПС?

Как правильно общаться с инспекторами службы дорожного движения, чтобы избежать наказания и уладить все дело миром? Прочитайте советы бывалых водителей и возьмите себе на заметку.

Отметим, что речь идет о незначительных нарушениях, которые вряд ли могут привести к потере здоровья как у самого водителя, так и у других участников движения.

В первую очередь это относится к стоянке или остановке не по правилам. Очень часто инспектора сначала просто просят водителя убрать свою машину с того места, где она не может находиться. Если вы будете говорить с сотрудниками ДПС вежливо, то сможете избежать штрафа за это нарушение.

Статья 12.19 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 – 6 настоящей статьи. Предупреждение или штраф в размере

Штраф за неправильную парковку – ч.1 ст.12.19 КоАП

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.

Штраф на водителя в размере 5000 рублей.

Штраф за парковку на месте для инвалида – ч.2 ст.12.19 КоАП

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.

Штраф в размере 1000 рублей.

Штраф за парковку перед пешеходным переходом – ч.3 ст.12.19 КоАП

3.1. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи.

Штраф в размере 1000 рублей.

Штраф за остановку на автобусной остановке – ч.3.1 ст.12.19 КоАП

3.2. Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи.

Штраф в размере 1500 рублей.

Стоянка на площади – ч.3.2 ст. 12.19 КоАП

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.

Штраф в размере 2000 рублей.

Штраф за парковку, которая создает помехи – ч.4 ст. 12.19 КоАП

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге.

Штраф в размере 2500 рублей.

6. Нарушения, предусмотренные частями 3 – 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге.

Штраф в размере 3000 рублей.

Ещё одним нарушение, которое вам могут простить, является не включённый ближний свет фар на машине при езде в дневное время. Останавливать вас в потоке за это вообще вряд ли кто-то будет.

Также с вами могут просто поговорить, не выписывая штраф, если поймут, что у вас просрочен огнетушитель или аптечка. Могут и наказать, но обычно для первого раза гаишники выбирают простой разговор.

Кроме этого, если вы не выспались, то к вам тоже могут проявить снисхождение и не лишат прав, хотя основания для этого есть. А просто могут попросить вас отдохнуть или даже поспать в машине у обочины, дабы не подвергать опасности ни себя, ни других участников движения.





Среда, 25 сентября 2019 г. 12

Источник: Портал Информер