Совмин Крыма выставит на аукционы 6 старых пассажирских теплоходов

Комитет по земельным и имущественным отношениям Государственного совета Крыма одобрил проект постановления Госсовета «О даче согласия Совету министров Республики Крым на отчуждение недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности». Речь идет о семи судах в собственности ГУП «Крымские морские порты» – имущество будет выставлено на аукционы, заявил замминистра транспорта Крыма Андрей Ксензов.

«Семь судов. Это – сборщик вод ПС-386 Феодосийского порта и шесть пассажирских судов Ялтинского порта, которые списываются по необходимости. Они давно выработали свой ресурс и не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Те средства, которые будут реализованы за счет продажи на аукционе, пойдут на ремонт текущего плавсостава «Крымских морских портов», чтобы в дальнейшем обеспечивать бесперебойное пассажирское сообщение. Стартовая стоимость судов варьируется от 513 тысяч рублей до 1,3 млн рублей», – рассказал Ксензов, пишет Крыминформ.

Замминистра добавил, что эти суда не используются уже более 5 лет. Их ремонт экономически нецелесообразен.

Также на аукцион будут выставлены пассажирские теплоходы «Аркадий Гайдар», «Люба Шевцова», «Надя Лисанова», «Сергей Тюленин», «Саманта Смит» и пассажирское судно-катамаран «Крымская стрела».







Понедельник, 21 октября 2019 г. 31

Источник: Портал Информер