«Совсем уже страх потеряли»… А как же решение суда?

Первое посленовогоднее заседание правительства Севастополя нашло живой отклик почти во всех региональных СМИ.

Поводом послужило увольнение двух чиновников – руководителя ГБУ “Парки и скверы” Александра Федякова и заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина.

Искренне считаю, что руководитель уровня губернатора вправе решать, с кем ему работать, а с кем — нет. Знаю, что эта точка зрения не выдерживает никакой правовой критики, но, тем не менее, говорю об этом честно.

Предложение губернатора о написании заявления об увольнении зам. директора департамента архитектуры и градостроительства несколько выходит за рамки моего понимания.

Основанием для губернаторского гнева послужило распоряжение № 261 от 16 декабря 2019 года, которым Ю.Блохин, на основании обращения ООО «Вида», утвердил последнему задание на разработку планировки по адресу: Столетовский проспект, 4.

История с этим земельным участком длится уже более десяти лет.

28.03.2008 между Севастопольским городским Советом и предприятием ООО «Вида» (арендатор) был заключен договор аренды земельного участка, согласно которому арендодатель в соответствии с решениями Севастопольского городского Совета от 13.11.2007 №3207 предоставляет, а арендатор принимает в срочное платное пользование земельный участок для строительства и обслуживания бульвара с объектами торговли, с отнесением этих земель к категории земель жилой и общественной застройки по адресу: г. Севастополь, Столетовский проспект, 4, площадью 0,5662 га.

Последнее изменение было внесено в договор дополнительным соглашением от 10.01.2014, согласно которому арендодатель, в соответствии с решением Севастопольского городского Совета от 13.11.2007 №3207, от 17.09.2013 №6005 и от 12.11.2013 №6394 предоставляет, а арендатор принимает в срочное платное пользование земельный участок для строительства и обслуживания парка-бульвара им. Кесаева с многоквартирными жилыми домами и объектами соцкультбыта с отнесением земель к категории земель жилой и общественной застройки.

В свое время, зная как порой выделялись земельные участки Севастопольским горсоветом, был противником застройки парка многоэтажками. Поддерживал в этом вопросе жителей.

Но непременным условием такой поддержки было либо реагирование прокуратуры, либо соответствующее судебное решение. То есть не расправиться с застройщиком на скорую руку, пользуясь переходным периодом и несовершенством тогдашнего законодательства, а именно цивилизованный путь решения спора и учета интересов сторон.

Такой суд состоялся, в ноябре 2017 года договор аренды земельного участка был расторгнут.

Но радость победы оказалась не такой уж долгой. Застройщик обжаловал принятое судом решение и выиграл спор в апелляционной и кассационной инстанциях.

ООО «Вида» пользуется земельным участком, арендованным для дальнейшей застройки, имея для этого все правовые основания, подтвержденные судебными актами.

Недавно в соцсети мне задали вопрос, что теперь делать, как отстоять парк?

Я ответил, что парк, конечно, необходимо отстаивать, но решение суда более чем серьезный аргумент, с которым необходимо считаться.

В этой ситуации необходимо обратиться к губернатору с просьбой организовать переговорный процесс с застройщиком и найти решение, которое бы учитывало интересы как жителей, так и застройщика, вплоть до того, чтобы предложить последнему иной земельный участок.

Но у Михаила Владимировича Развожаева другой взгляд на решение проблемы, он поручил уволить заместителя главы департамента.

«— Блохин Юрий Александрович пускай сегодня пишет заявление, — сказал он и попросил членов правительства контролировать действия подчинённых.

«— Ещё одно такое действие несогласованное произойдёт, я буду считать, что это недоработка непосредственно руководителя. У нас некоторые в суд подают подведы на департаменты. Другие разрешения выдают по собственному какому-то желанию каким-то застройщикам. Совсем уже страх потеряли, — заключил Развожаев».

Ещё раз акцентирую внимание, что застройщик не какой-то, а имеющий подтвержденное судами право пользования земельным участком в целях его дальнейшей застройки.

Обидно, но это факт.

Что касается выдачи разрешений «по собственному желанию» и «страх потеряли», то необходимо установить, имел ли право чиновник издавать приказ, за который пострадал, были ли у него установленные законом основания отказать в испрашиваемом ООО «Вида» разрешении, нарушил ли он, издавая приказ, регламент предоставления государственной услуги и т.д.

Такую реакцию врио губернатора тяжело назвать предсказуемой, ведь он абсолютно благодушно отнесся к тому, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, был установлен правительством Севастополя с нарушением требований закона Севастополя «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», такое же благодушие проявил, когда без обязательной процедуры общественных слушаний было изменено разрешенное использование земельного участка, при покупке здания на ул. Шварца 26, где ранее располагалось консульство Польши.

Хочется напомнить, что у нас в городе есть назначенный Заксобранием чиновник, должность которого называется «уполномоченный по правам предпринимателей», но, похоже, и уже традиционно, мы его мнения по этому вопросу не услышим.

Вот и получается, с одной стороны огромное спасибо врио губернатора за то, что пытается защитить полюбившийся жителям микрорайона парк, с другой стороны полное неприятие его методов поверхностного разбирательства и огульных выводов.

Я думаю, что при таком подходе к субъекту предпринимательской деятельности говорить о том, что парк «Байконур» спасен, ой как преждевременно.

Источник: Портал Информер