Согласован план устранения нарушений в крымском парке «Тайган»

29 января 2020     17
Согласован план устранения нарушений в крымском парке «Тайган»

Глава Крыма Сергей Аксёнов, вице-премьер Андрей Рюмшин и предприниматель Олег Зубков окончательно согласовали единую позицию по вопросу функционирования и развития парка львов «Тайган». Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

«Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка», – сказал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что нерешаемых вопросов нет.

 «Если требуется мое участие или координация с федеральными органами власти, я помогу. Если есть спорные вопросы, смело набирайте, номер телефона у вас есть», – отметил он.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин сообщил, что уже создана рабочая группа из представителей всех ответственных министерств и ведомств, которая определила ответственных за намеченные мероприятия и сроки их выполнения.

В свою очередь Олег Зубков подтвердил наличие полного взаимопонимания с республиканскими органами власти, что помогло определить реальные сроки устранения нарушений в парке и подготовить все необходимые документы.

Очередное заседание рабочей группы по вопросам реализации дорожной карты по устранению выявленных нарушений пройдет до 15 февраля.

Напомним, что 24 января предприниматель Олег Зубков после встречи с Сергеем Аксёновым сообщил о том, что они смогли преодолеть конфликт, обсудили проблемные вопросы функционирования парка львов «Тайган» и обсудили дорожную карту по выходу из ситуации.

В настоящее время деятельность парка «Тайган» приостановлена решением Белогорского районного суда из-за выявленных нарушений.

 



Среда, 29 января 2020 г. 183

Источник: Портал Информер

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