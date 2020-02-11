Солдатам-срочникам будут платить по 2 тысячи рублей в месяц

11 февраля 2020     19
Солдатам-срочникам будут платить по 2 тысячи рублей в месяц

Для военнослужащих, проходящих срочную службу в рядах ВС России, установили сумму постоянного оклада. Законопроект во втором чтении приняла Госдума на пленарном заседании 11 февраля.

«Госдума приняла законопроект об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что эта сумма и так выплачивалась российским срочникам в течение последних нескольких лет в качестве эксперимента. Однако теперь документ закрепит эту сумму на постоянной основе.

Также законопроект предусматривает ежегодную индексацию оклада военнослужащих в зависимости от уровня инфляции. В случае принятия документа, уже с 1 октября 2020 года выплата будет составлять 2086 рублей.

Законопроект также устанавливает единовременное пособие в размере одного оклада при увольнении со службы.



Вторник, 11 февраля 2020 г. 421

Источник: Портал Информер

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