Состояние пожарной безопасности в Севастополе находится под строжайшим контролем

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук принял участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Южном федеральном округе.

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции под председательством заместителя полномочного представителя президента России в ЮФО Леонида Беляка.

О мерах административного воздействия органами исполнительной власти Севастополя в области противодействия выжигания сухой растительности и благоустройства территорий в пожароопасный сезон 2019 года рассказал Владимир Татарчук.

«Площадь территорий общего пользования, на которых проведен покос травы, составляет 420 га. Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский Автодор» в границах автомобильных дорог произведен покос на площади 130 га. Ликвидировано порядка 8,5 тыс. кубометров не санкционированно складированных отходов. Площадь опашки земель сельскохозяйственного назначения составила 279 га, с общей протяженностью минерализованных полос – 51,8 км. Несанкционированных палов сухой травы не зафиксировано», – сказал Татарчук.

Кроме того, департаментом городского хозяйства по фактам ненадлежащих уборок территории, санитарных очисток, размещения отходов в неустановленных местах выдано 1474 предписания об устранении нарушений, из них исполнено 1187, что втрое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Севприроднадзором проведено 2383 рейдовых мероприятия, из них 35 совместно с Главным управлением МЧС России по городу Севастополю, 23 – с Балаклавским ОМВД, 88 – с Окружным казачьим обществом «Севастопольский Казачий округ».

«Состояние пожарной безопасности в городе постоянно мониторится и находится под строжайшим контролем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Севастополя», – подчеркнул Владимир Татарчук.

Он добавил, что зарегистрировано шесть случаев горения лесной подстилки, что вдвое меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

То есть меры превентивного и административного воздействия уполномоченных органов власти города адекватны к складывающейся обстановке и дают результат. Снижено общее количество пожаров (5,3%), пожаров сухой растительности (3,1%), мусора на открытой территории (18,3%).





Четверг, 1 августа 2019 г. 71

Источник: Портал Информер