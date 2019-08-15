Сотрудникам Росгвардии угрожают за разгон митингов

Сотрудники Росгвардии стали получать по интернету угрозы и оскорбления. Атакам в сети сотрудники стали подвергаться после проведения в Москве несанкционированных митингов. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства», — сказал Грибакин.

Он уточнил, что рассылка с угрозами и оскорблениями военнослужащим происходит под различными именами, и таким образом организаторы несанкционированных акций пытаются оказать давление.





Четверг, 15 августа 2019 г. 37

Источник: Портал Информер