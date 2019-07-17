Сотрудники аэропорта в греческих Салониках подрались с туристами из России (ВИДЕО)

Сотрудники аэропорта в греческих Салониках подрались с туристами из России. Причиной потасовки стала серьезная задержка рейса, на котором отдыхающие должны были вернуться на родину.
«Речь идет о конфликте между пассажирами рейса Салоники — Волгоград, который должна была выполнить авиакомпания Ellinair», — уточняет «Пятый канал».
Однако рейс сильно задержался, в результате чего нервы пассажиров не выдержали, а один из туристов затеял потасовку
На кадрах с места событий видно, что сначала мужчина просто кричит и расталкивает окружающих. Разрешить конфликт попытались сотрудники аэропорта. В итоге между работниками воздушной гавани и туристом завязалась драка.
В Генеральном консульстве РФ в Салониках изданию подтвердили, что россияне до сих пор не могут вылететь домой. Сейчас сотрудники дипмиссии находятся в аэропорту и пытаются разобраться в конфликте. По предварительной информации, затеявший потасовку россиянин задержан.
Источник: Портал Информер
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