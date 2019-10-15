Сотрудники Генпрокуратуры России встретятся с предпринимателями в Ялте

Генеральная прокуратура РФ предложила общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» определить круг проблемных вопросов для обсуждения между представителями ведомства и бизнес-сообщества Крыма. Выездной прием представителей ведомства пройдет в Ялте в ноябре.

«В следующем месяце представители генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут личный прием предпринимателей в Ялте. Нам как организации, отстаивающей права бизнес-сообщества, предложено определить ряд вопросов, решение которых будет системно способствовать развитию малого и среднего бизнеса на региональном уровне», – сообщил Крыминформу председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

Дата и место проведения приема на данный момент не определены, однако, по предварительной информации, он состоится в ноябре.

Справка:

«Опора России» – площадка для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.







Вторник, 15 октября 2019 г. 156

Источник: Портал Информер