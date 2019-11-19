Сотрудники ГИБДД Севастополя задержали водителя автобуса с признаками опьянения

В ходе профилактического мероприятия «Автобус» автоинспекторы задержали водителя с признаками опьянения. Мужчина, на которого был составлен административный материал отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был отстранён от управления маршрутным транспортным средством.

В период проведения профилактического мероприятия также было выявлено 7 правонарушений водителями автобусов.

Из них 2 – за неиспользование ремня безопасности, 1 – за невыполнение требований дорожных знаков, 1 – нарушил правила перевозки пассажиров и столько же нарушили правила проезда пешеходных переходов и 2 – за нарушение правил использования внешних световых приборов.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» проводится регулярно и нацелен на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 26

Источник: Портал Информер