Сотрудники Госавтоинспекции привлечены к ответственности за неполные сведения в налоговых декларациях

Прокуратура Севастополя проверила исполнение антикоррупционного законодательства в деятельности ГИБДД УМВД по Севастополю.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции не предоставляют полные и достоверные сведения об имуществе и доходах.«Так, одним из сотрудников отдельной роты дорожно-патрульной службы сокрыты сведения о полученном доходе в сумме 1,45 млн рублей от продажи в 2018 году двух земельных участков.

Другим сотрудником указанного подразделения сокрыты сведения о принадлежащем ему и его супруге на праве собственности двух земельных участков, расположенных в Самарской области, а также о получении доходов от реализации земельного участка и жилого дома», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Оба сотрудника уволены за допущенные нарушения.

К дисциплинарной ответственности также привлечены 14 сотрудников полиции за предоставление неполных и недостоверных сведений о полученных доходах.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 10

Источник: Портал Информер