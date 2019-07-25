Сотрудники департамента образования Севастополя осуждены за злоупотребления

25 июля 2019     24
Сотрудники департамента образования Севастополя осуждены за злоупотребления

Начальник государственного казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя» и её заместитель признаны виновными в уголовном преступлении, связанном со злоупотреблением должностными полномочиями. Обвинительный приговор вынес районный Ленинский районный суд Севастополя.

«С декабря 2016 по май 2017 года злоумышленницы допустили нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о защите конкуренции при проведении закупки мебели и программно-технических комплексов для общеобразовательных учреждений», – сообщает пресс-служба Ленинской прокуратуры.

Женщины привлекли к расчету начальной (максимальной) цены контракта, определению его предмета и условий коммерческую организацию, которая впоследствии стала участником закупки. Её стоимость бала завышена. Сумма заключённых таким образом контрактов составила 38 млн рублей.

«Заключением судебной товароведческой экспертизы установлено, что оборудование приобретено по стоимости, завышенной более чем на 7 млн рублей», – указано в сообщении прокуратуры.

Руководителю учреждения назначен наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Её заместителю – 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Причиненной ущерб будет взыскан с виновных лиц в полном объёме.

 

Источник: Портал Информер

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