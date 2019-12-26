Сотрудники ДКР подарили маленьким севастопольцам сказку

26 декабря Дворец культуры рыбаков совместно с администрацией Гагаринского муниципального округа подарили сотням юных севастопольцев волшебную сказку.

Новогодние инсталляции и зимнее убранство Дворца создают праздничное настроение. Сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка встречают ребят у главной елки Дворца.

Волшебная «Сказка о хрустальной туфельке» переносит мальчишек и девчонок в мир добра и любви. Красочные костюмы, яркие декорации и профессиональная актерская игра увлекают зрителей, приглашая поверить в настоящие чудеса и новогоднее волшебство.

В этот день на социальную елку Гагаринского района были приглашены дети из семей льготных категорий. В финале праздничной феерии все ребята получили новогодние подарки.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 364

Источник: Портал Информер