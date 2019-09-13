Сотрудники дома-интерната выбрали лучший пляж Севастополя - Адмиральскую лагуну (ВИДЕО, ФОТО)

13 сентября 2019     17
Сотрудники дома-интерната выбрали лучший пляж Севастополя - Адмиральскую лагуну (ВИДЕО, ФОТО)

Сотрудники Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов в рамках оздоровительных мероприятий, стараются найти любую возможность для того, что вывезти своих подопечных на море и обеспечить им необходимое оздоровление и водные процедуры.


Для мест отдыха выбирают самые лучшие пляжи Севастополя Крыма, в число которых входит и пляж Адмиральская лагуна.

Специалист по социальной работе Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Гришина рассказала нашим корреспондентам о том как проводят летние дни у моря ее подопечные.

Елена Гришина

Анастасия Ивановна Сидорова рассказала о том, что скоро ей исполняется 90 лет и свою юбилей она будет проводить на пляже Адмиральская лагуна. Она также выразила слова благодарности сотрудникам Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов, которые окружают сових подопечных любовью и заботой.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер

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