Сотрудники дома-интерната выбрали лучший пляж Севастополя - Адмиральскую лагуну (ВИДЕО, ФОТО)

Сотрудники Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов в рамках оздоровительных мероприятий, стараются найти любую возможность для того, что вывезти своих подопечных на море и обеспечить им необходимое оздоровление и водные процедуры.

Для мест отдыха выбирают самые лучшие пляжи Севастополя Крыма, в число которых входит и пляж Адмиральская лагуна.

Специалист по социальной работе Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Гришина рассказала нашим корреспондентам о том как проводят летние дни у моря ее подопечные.

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Анастасия Ивановна Сидорова рассказала о том, что скоро ей исполняется 90 лет и свою юбилей она будет проводить на пляже Адмиральская лагуна. Она также выразила слова благодарности сотрудникам Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов, которые окружают сових подопечных любовью и заботой.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер