Сотрудники муниципального предприятия Алушты не получили зарплату за октябрь и написали гневное письмо в СМИ (ТЕКСТ)

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратились работники МУП «УБГ и КС» (Алушта). По их словам, руководство предприятия не платит им зарплату, в связи с чем они обращаются к СМИ и правоохранительным органам с открытым письмом.

Текст письма работников МУП «УБГ и КС» (Алушта):

«25 октября 2019 года МУП «УБГ и КС» г. Алушта произвела реорганизацию и перешла в МБУ и КС, став при этом муниципальным предприятием. Этого же числа была произведена последняя выплата денежных средств налично каждому сотруднику в качестве аванса за октябрь 2019 г. На сегодняшний день зарплату за октябрь сотрудники этого предприятия так и не получили, на что руководство не дает четкого объяснения.

Последний раз мы получили небольшой аванс «наличкой» 25 октября, как только пришло время зарплаты, нам начали говорить, что происходит задержка из-за перехода в новую организацию и нужно немного подождать. Спустя 2 недели, а именно – 25 ноября, нам стали говорить, что сегодня будет аванс (который так и не начислили), а зарплата будет, вот когда она будет – никто не знает (по крайней мере, так говорят).

Как оказалось, организация МУП УБГ и КС, сотрудники которой так и не получили свои честно заработанные деньги за октябрь. 25 октября организация перестала существовать и, судя по всем данным, тот самый аванс, который люди получили того же числа, и был их зарплатой.

Подобные денежные махинации эта компания совершает регулярно:

– работодатель не оплачивает работу в выходные и праздничные дни по двойному тарифу по причине того, что по внутреннему уставу предприятия начисление надбавки за праздничные и выходные дни не предусмотрены.

В случае, если сотрудник работает в праздник или выходной день, надбавка осуществляется только за 1 отработанный праздник в рабочую неделю (выходные дни не учитываются вовсе), остальные праздничные и выходные дни считаются как будни. Переработку не фиксируют, никак не оплачивают.

К тому же, систематически нарушаются нормы и правила по технике безопасности. Машины, на которых ездят сотрудники, находятся в аварийном состоянии, водители позволяют себе выходить на работу в нетрезвом виде.

В связи с этим, просим соответствующие органы произвести проверку».







Четверг, 28 ноября 2019 г. 261

Источник: Портал Информер