Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Балаклаве

Севастопольские пожарные ликвидировали природный пожар в Балаклаве. В районе улицы Междурядной (1-е отделение «Золотой Балки») горели трава и кустарник, существовала угроза распространения огня на расположенные вблизи огороды.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, к месту пожара незамедлительно были направлены четыре автоцистерны ПСО-1 Федеральной пожарной службы и одна автоцистерна «Севастопольского лесхоза». Пожарные подали пять стволов на тушение и прекращение распространения огня, осложнявшихся высокой температурой воздуха и сильным ветром.

«В кратчайшие сроки была достигнута локализация и ликвидация пожара на площади 1500 кв.м. Благодаря своевременному реагированию и грамотным действиям спасателями не было допущено распространение пожара. Вблизи расположенные здания и сооружения не пострадали», — рассказали в пресс-службе.

Причиной пожара стало попадание искры с опоры линии электропередач в сухую траву.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 7

Источник: Портал Информер