Сотрудники МЧС начали отправлять смс абонентам еще одного крымского оператора

22 ноября 2019     12
Сотрудники МЧС начали отправлять смс абонентам еще одного крымского оператора

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Крыму, спасатели договорились с крымским оператором связи «Волна» о подключении системы SMS-информирования абонентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. 

«По инициативе главного управления МЧС России по Республике Крым с оператором сотовой связи ООО «КТК Телеком» подписано соглашение о взаимодействии в области оповещения населения об угрозах техногенных аварий, опасных природных явлений и иных бедствий. В связи с этим, 150 тысяч абонентов ООО «КТК Телеком» будут подключены к системе информирования граждан путем SMS-рассылки», – сказано в сообщении.



Пятница, 22 ноября 2019 г. 445

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Президентская библиотека представила коллекцию в честь юбилея «Дороги жизни»
Президентская библиотека представила коллекцию в честь юбилея «Дороги жизни»

Президентская библиотека представила электронную коллекцию, посвященную обороне и блокаде Ленинграда. Ее выход приурочен к 78-летию годовщины начала работы ледовой «Дороги …


Сотрудники МЧС начали отправлять смс абонентам еще одного крымского оператора
Сотрудники МЧС начали отправлять смс абонентам еще одного крымского оператора

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Крыму, спасатели договорились с крымским оператором связи «Волна» о подключении системы SMS-информирования …


Осенний бал в Севастополе
Осенний бал в Севастополе

Золотая осенняя пора, воспетая в произведениях русских классиков, всегда богата своими разнообразными красками и одухотворенным очарованием. Именно осень стала главной …


Ляйсан Утяшева и Василий Смольный стали гостями форума «Мой бизнес»
Ляйсан Утяшева и Василий Смольный стали гостями форума «Мой бизнес»

Звёзды Инстаграма в Севастополе. Гостями второго дня форума “Мой бизнес”, который проходит в Доме офицеров флота, стали автор программы “Бешеная …


Более 80 населённых пунктов Крыма остались без света из-за обрыва проводов
Более 80 населённых пунктов Крыма остались без света из-за обрыва проводов

Штормовой ветер нарушил энергоснабжение в 82 населённых пунктах 18 муниципалитетов полуострова. «Сильнее всего последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты