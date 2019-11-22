Сотрудники МЧС начали отправлять смс абонентам еще одного крымского оператора

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Крыму, спасатели договорились с крымским оператором связи «Волна» о подключении системы SMS-информирования абонентов об угрозе чрезвычайных ситуаций.

«По инициативе главного управления МЧС России по Республике Крым с оператором сотовой связи ООО «КТК Телеком» подписано соглашение о взаимодействии в области оповещения населения об угрозах техногенных аварий, опасных природных явлений и иных бедствий. В связи с этим, 150 тысяч абонентов ООО «КТК Телеком» будут подключены к системе информирования граждан путем SMS-рассылки», – сказано в сообщении.







Пятница, 22 ноября 2019 г. 445

Источник: Портал Информер