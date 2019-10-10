Сотрудники МЧС провели эвакуацию коллектива Севастопольского медицинского колледжа

10 октября 2019     18
Сотрудники МЧС провели эвакуацию коллектива Севастопольского медицинского колледжа

Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.С целью формирования у обучающихся навыков соблюдения требований пожарной безопасности 10 октября в Севастопольском медицинском колледже имени Жени Дерюгиной прошла плановая учебно-тренировочная пожарная эвакуация среди обучающихся первого курса с привлечением сотрудников МЧС.Перед началом эвакуационных мероприятий инспектор управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Севастополю майор внутренней службы Александр Лазарев напомнил ребятам о порядке действий при срочной эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для закрепления материала он раздал каждому тематические листовки-памятки.Началом практической отработки эвакуации послужило учебное срабатывание автоматической пожарной сигнализации в колледже. В результате все учащиеся быстро и организованно в сопровождении педагогов и персонала покинули здание через эвакуационные выходы.

Кураторы групп оперативно провели перекличку и доложили о численности эвакуируемых. Все действия участники тренировочного мероприятия выполнили за положенное нормативное время.В ходе занятия ребята усвоили, что паника – это самый страшный враг, подчас она мешает реально оценивать обстановку.



Четверг, 10 октября 2019 г. 578

Источник: Портал Информер

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