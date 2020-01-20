Сотрудники МЧС Севастополя обеспечили безопасность верующих во время крещенских купаний

Один из главных православных праздников – Крещение Господне. Ежегодно в этот день православные верующие участвуют в крестных ходах и крещенских купаниях.

Для того, чтобы омовения прошли безопасно, спасатели МЧС России были переведены в режим повышенной готовности, с целью оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

В преддверии праздника водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю проверили морское и речное дно в официально установленных местах, где верующих смогли искупаться в купелях.

Дежурство специалистов чрезвычайного ведомства началось с вечера 18 января.

Более пяти тысяч человек совершили омовение в специально отведенных местах: в районе Национального заповедника «Херсонес Таврический», бухте Казачья, на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка» – у причала катеров и в бухте Омега, а также крещенские купания прошли на городском пляже Балаклавы.

Для обеспечения безопасности было организовано дежурство спасателей и водолазов, работников медицинской службы, сотрудников полиции и добровольцев.

Кроме того, сотрудники МЧС и инспекторы ГИМС на плавсредствах дежурили на воде, готовые в любой момент прийти на помощь.

«Большой православный праздник для севастопольского чрезвычайного ведомства – время повышенной готовности. Совместно с силами РСЧС для обеспечения безопасности мероприятия в специально отведенных местах были организованы дежурства сотрудников, в том числе и водолазов.

Также нами были организованы все условия для безопасного купания верующих. В местах омовений были развернуты специальные палатки, где люди могли переодеться, согреться, а при необходимости получить первую медицинскую помощь», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю Алексей Гусев.

Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности было задействовано 83 человека, 13 единиц техники и 7 плавсредств. От МЧС – 58 человек личного состава, 9 единиц техники и 3 плавсредства.







Понедельник, 20 января 2020 г. 817

Источник: Портал Информер