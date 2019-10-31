Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии

31 октября 2019     10
Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии

Спасти жильцов, пострадавших вследствие взрыва бытового газа в многоквартирном доме, оказать им первую медицинскую помощь, провести эвакуацию людей из уцелевших помещений повреждённого здания, правильно организовать и выполнить работы по разбору завалов, произвести тушение пожара на месте условной чрезвычайной ситуации.

Эти и другие задачи были поставлены перед участниками тактико-специальных учений, которые состоялись 31 октября на территории части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.


Согласно замыслу, условная чрезвычайная ситуация произошла в девятиэтажном жилом доме, в квартирах которого зарегистрировано 569 граждан.

Взрыв прогремел на третьем этаже, его следствием стали пожар и обрушение этажей с первого по пятый в одном из шести подъездов, есть угроза обрушения конструкций уцелевших этажей. Под завалами оказались 7 человек, в том числе 1 ребёнок.

После поступления информации на пульт Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления к месту по рангу вызова № 2 направлены от Пожарно-спасательного гарнизона города Севастополя: служба пожаротушения, силы и средства первой, второй, четвёртой, пятой, шестой пожарно-спасательных частей, Специализированного отряда, психологи МЧС, а также ЦГЗ, ВГСП, кинологический отряд, службы жизнеобеспечения: Горгаз, Севэнерго, Севтеплоэнерго, водоканал, полиция, ГИБДД, скорая помощь. На месте развёрнут и работает оперативный штаб ликвидации ЧС.

В ходе отработки мероприятий по спасению людей из-под обрушенных конструкций и эвакуации граждан из уцелевших секций здания личным составом использовалось альпинистское снаряжение и автолестницы, для разбора обрушившихся строительных конструкций привлечена специализированная техника. С данными задачами, как и с работами по тушению пожара, участники учений справились успешно. В ходе тренировки силы территориальной подсистемы РСЧС отработали порядок, методику и координацию действий, совершенствовали профессиональные навыки, оперативность реагирования.

Также была продемонстрирована готовность начальствующего состава к принятию быстрых и правильных решений в процессе руководства ликвидацией ЧС, умение рационально и эффективно использовать технические средства и возможности подразделений.

В целом от РСЧС в учениях были задействованы 60 единиц техники и 270 человек, в том числе от МЧС России по городу Севастополю 16 единиц техники и 68 человек личного состава.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 456

Источник: Портал Информер

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