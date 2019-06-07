Сотрудники МЧС спасали Севастополь

7 июня 2019     11
Сотрудники МЧС спасали Севастополь

7 июня, начиная с 08:30, в результате выпадения обильных осадков (дождь) в разных районах Севастополя произошло множество подтоплений. Губернатором города для сил Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС был введён режим «повышенной готовности».

В 09:00 была приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Севастополю в составе 60-ти человек и 14-ти единиц техники.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к оказанию помощи в деблокировке автомобильной техники, попавшей в зоны подтопления в низменных участках города.

Также была проведена эвакуация граждан из подвальных и полуподвальных помещений города, не способных самостоятельно выбраться из помещений.

В 09:30 собран оперативный штаб Главного управления МЧС России по Севастополю. Всего в ходе работ спасено 120 человек – из них 12 детей и 38 инвалидов, в том числе 10 детей-инвалидов. Совершено 57 выездов на спасение граждан.

Источник: Портал Информер

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