Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров катера

Сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя произвели поисково-спасательные работы в Балаклавском районе. Оперативный дежурный получил сигнал о том, что частное маломерное судно потеряло ход и стояло на якоре в районе мыса Айя.

«Пассажирам судна требовалась эвакуация. В 00.17 (17 октября) спасателями катером «Чибис» было эвакуировано 7 человек на причал Балаклавской бухты», – сообщает пресс-служба Центра.

Пострадавших в происшествии нет.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла полиция.







Пятница, 18 октября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер