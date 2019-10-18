Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров катера

18 октября 2019     17
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров катера

Сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя произвели поисково-спасательные работы в Балаклавском районе. Оперативный дежурный получил сигнал о том, что частное маломерное судно потеряло ход и стояло на якоре в районе мыса Айя.

«Пассажирам судна требовалась эвакуация. В 00.17 (17 октября) спасателями катером «Чибис» было эвакуировано 7 человек на причал Балаклавской бухты», – сообщает пресс-служба Центра.

Пострадавших в происшествии нет.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла полиция.

 



Пятница, 18 октября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер

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